The voice: هل رفضت شيرين لقب "ملكة الإحساس" بسبب إليسا؟

في كل حلقة من برنامج the voice تنال الفنانة شيرين عبد الوهاب سيلاً من الإتهامات، فبعد تفوهها في الحلقة الماضية بكلمة "طز فيه" تعليقاً على خطيب المشتركة المصرية وهم، برز واضحاً في حلقة the voice بالأمس عنصريتها لابنة بلدها حيث تمنت أن يصوت لها الجمهور، واستغربت مازحة بخفة دمها المعهودة التي تميّز شخصيتها عدم تفاعل الجمهور سوى مع المشتركين العراقيين أو عندما يتم لفظ بلد العراق، رغم أن وهم تستحق التشجيع كون موهبتها وإحساسها يميزانها عن غيرها من المشتركين وهي تلقى دعماً ورعاية خاصة من شيرين.

شيرين والمرآة

كالعادة شيرين لم تتوان عن النظر إلى المرآة خلال كل فاصل إعلاني، والإنسجام بينها وبين الفنان كاظم الساهر بدا واضحاً. وهي رغم ما تقوم به إلا أنه لا يمكن القول إنها لا تمتلك خفة دم تميزها عن باقي مطربات اليوم.

صودف ارتداء شيرين فستاناً بنفس لون ثوب المشتركة المصرية مروى ناجي، حيث قالت لها شيرين قبل غناء مروى على المسرح: "آه لابسين نفس لون الفستان"، فضحكت لها مروى التي وبرغم قوة صوتها، إلا أنها أخفقت في أدائها خلال الحلقة لأغنية "حبينا وتحبينا" ما جعل الفنان صابر الرباعي يستبعدها من فريقه لصالح محمد الفارس، لذلك لم يشكل خروجها صدمة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ورفضت شيرين لقب "ملكة الإحساس" عندما قاله لها المشترك كرار صلاح وضحكت قائلة: "أنا ملكة النحل" تيمناً بلون فستانها الأصفر، غامزة بأن هذا اللقب هو للفنانة إليسا كي لا يتم لصق اللقب بها وتدخل في متاهات الحروب الدائرة والتي تشتعل بين فانز الفنانين حول الألقاب.

حيادية عاصي

مقابل عنصرية شيرين، برز واضحاً حيادية الفنان عاصي الحلاني الذي برهن أنه لا يختار الصوت حسب جنسية المشترك، حيث استبعد ابن بلده غازي الأمير لصالح عدنان بريسيم، رغم توقع الكثيرين بأنه سيختار غازي، إلا أن "سيدتي نت" علم أن عاصي سيستبعد غازي قبل إعلان النتيجة بسبب أداء عدنان الذي وصفه المقربون منه بأنه الأفضل، وغازي أخفق في الأغنية التي اختارها ونسي بعض كلماتها.

عاصي وقبل اختياره الصوت الذي سيستمر معه للمرحلة النصف النهائية، ورداً على سؤال من الجمهور الحاضر من سيختار اكتفى بالقول: "أزعل عليهم والله فجميعهم يستحقون البقاء".

وقد برز واضحاً أن المشتركة المغربية خولة من فريق كاظم تشكل حالة خاصة، كونها تخطف الأضواء على المسرح وهي تمتلك شخصية قوية تميزها عن غيرها من المشتركين وصوتاً رائعاً، ووقف لها صابر لدى إنتهاء فقرتها.

إيميه تتفوق على كريم

بدا واضحاً خلال الحلقة ارتباك مقدم البرنامج محمد كريم الذي ظهر وكأن أمراً ما يربكه وخرج مراراً عن "السكريبت"، في مقابل ثقة زميلته إيميه صياح التي تتقدم حلقة تلو الأخرى بطريقة لافتة.وهذا ما جعل الأكثرية يعلق بأن إيميه سرقت الأضواء من كريم. وبدا التركيز على إيميه وإعطائها مساحات أكبر من الحلقات الماضية، وهي لا تزال تحظى بغزل عاصي وبقبلة من شيرين وإجماع الجمهور العربي عليها.

كاظم يوجّه "لايك" لصابر

لدى أداء الفنان صابر الرباعي لأغنيته الجديدة "أجمل مختصر" مع فريقه، بدا انسجام شيرين وكاظم واضحاً. شيرين قالت إن "قلبها يتحرك على غنا صابر"، كذلك كاظم وجّه بيده "لايك" لصابر عند انتهائه من وصلته الغنائية.

شقيق نايل

شقيق المشترك السوداني نايل الذي أتى من الإمارات لتشجيعه، والذي يكبره بعامين، قال لـ"سيدتي نت" إنه سعيد بنايل ويفتخر به، والجمهور لم يقصّر معه وهو يدعمه بشكل دائم متمنياً أن يصل إلى المرحلة النهائية.

يلقى المشترك السوداني نايل دعماً سياسياً من بلده حيث صودف حضور القنصل السوداني في السفارة السودانية في لبنان الدياني محمد ابراهيم الذي عبّر لـ"سيدتي نت" عن فخر السودان بموهبة نايل، لافتاًإلى أن السودان مليء بالمواهب والأصوات الرائعة ونايل جدير بأن ينال لقب "أحلى صوت".

حلقتان من العروض المباشرة تنتظر الجمهور لمعرفة هوية الفائز بلقب "أحلى صوت" والذي يرجّح بأنه سيكون عراقياً هذا العام.ومن المحتمل أن يكون سيمور جلال من فريق صابر أو ستار سعد من فريق كاظم.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"