وفاة المستشارة الإعلامية للفنان عمر الشريف

توفّيت المخرجة المصرية إيناس بكر المستشارة الإعلامية للفنان المصري العالمي عمر الشريف، بعد أزمة صحّية حدثت لها مؤخراً.

وكانت بكر قد سبق وأخرجت له تجربته الدرامية الوحيدة وهي مسلسل"حنان وحنين"، فيما لم يتمكن عمر الشريف الذي كان على تواصل دائم معها في المستشفى الحضور من فرنسا لتشييع جثمانها.

أسرة مجلّة "سيّدتي"، و"سيّدتي نت" تنعي الرّاحلة راجين من الله أن يلهم ذويها الصّبر والسّلوان.

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