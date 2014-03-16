محمد بن راشد يعتمد إنشاء البورد الطبي الإماراتي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن حكومة الإمارات تأخذ بجدية كبيرة كافة المقترحات التي تأتيها من الميدان أو الجمهور وأن التوصيات التي تم اعتمادها خلال جلسات العصف الذهني الإماراتي الأخيرة، هي ضمن الأجندة الثابتة لمجلس الوزراء، كما أن الأجهزة الرئيسية في الحكومة بدأت العمل على تنفيذها بشكل مباشر بعد الخلوة الوزارية وأن مقترح تطوير بورد إماراتي للتخصصات الطبية هي مقترح من الميدان ويتم اليوم اعتماده في مجلس الوزراء بهدف رفع كفاءات الكوادر الطبية، عبر التدريب المستمر بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم بقصر الرئاسة، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد المجلس خلال جلسته القرار الخاص بإنشاء المعهد الوطني الإماراتي للتخصصات الطبية - البورد الإماراتي - والذي يتضمن الهيكل والتنظيم الاداري للمعهد واليات عمل المعهد.. ويأتي هذا القرار تطبيقا للأفكار المبدعة التي طرحت في العصف الذهني الإماراتي في الخلوة الوزارية التي عقدت في ديسمبر الماضي ويهدف قرار إنشاء المعهد إلى تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة عن طريق رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الطبية من داخل وخارج الدولة من خلال عدة خطوات منها.. اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير الكوادر الصحية بالتعاون مع الهيئات المعنية ورفع مستوى ونوعية التعليم الطبي العالي وبرامج التدريب التخصصي فضلا عن اعتماد وتقييم مؤسسات الرعاية الطبية التي أنشئت لأغراض التدريب الطبي في الدولة.

من جانب آخر ووافق المجلس خلال جلسته على إعادة تشكيل مجلس إدارة جامعة الامارات وجامعة زايد.. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعقيبا على هذا القرار أن الأولوية القادمة للإدارة الجديدة في الجامعتين ستكون رفع ترتيب جامعاتنا الوطنية عالميا وتعزيز دورها الأكاديمي في تنفيذ رؤية الإمارات المستقبلية وتطوير الأبحاث والدراسات التي تعود بالنفع والخير على المجتمع.

وتم تشكيل مجلس جامعة الإمارات برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي وعضوية كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم وسعادة عبدالله ناصر بن حويليل المنصوري وسعادة نورة محمد هلال الكعبي والسيدة عائشة عبدالله عمران وسعادة سيف محمد الهاجري.

كما قرر المجلس إعادة تشكيل مجلس جامعة زايد برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي وعضوية كل من معالي خلدون خليفة أحمد المبارك وسعادة علي راشد قناص الكتبي وسعادة الدكتورة أمل عبدالله جمعة القبيسي وسعادة سامي ظاعن القمزي وسعادة مريم محمد الرميثي وسعادة أحمد بن بيات وسعادة مبارك سعيد الشامسي.

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته صباح اليوم على اصدار مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بالدولة.. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال مناقشة القانون الجديد بأن هدفنا في دولة الإمارات ورؤيتنا التي أعلناها سابقا هو تطوير مجتمع صحي في بيئة سليمة في الدولة وسلامة المجتمع من سلامة وجودة غذائه والحكومة بالتعاون مع الأجهزة المحلية ستعمل في الفترة المقبلة على تشديد إجراءات الرقابة ورفع مستوى سلامة الغذاء عن طريق هذا المشروع الاتحادي الشامل.

ويهدف القانون الجديد إلى توفير تشريع اتحادي للغذاء تستمد منه الهيئات الرقابية في الدولة سلطاتها وينظم القانون الأمورالخاصة بالسلامة الغذائية بشكل خاص ويحدد كذلك المتطلبات الرئيسية لإرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي اخطارصحية وبيئية ويعزز أسس الأمن الغذائي في الدولة.

من جانب آخر اعتمد المجلس اللائحة الفنية لمواصفات علم الدولة والتي تهدف إلى تحديد المتطلبات والاشتراطات الفنية الإلزامية لعلم الدولة المستخدم بصورة رسمية داخل وخارج الدولة بصورة دائمة أو مؤقتة.

واعتمد مجلس الوزراء في جلسته دليل المشتريات في الحكومة الاتحادية التي أعدته وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختصة مع أخذ أفضل الممارسات العالمية بعين الاعتبار. ويهدف الدليل إلى تعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات وتوحيد الإجراءات الخاصة بالمشتريات على مستوى الحكومة ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية في مجال المشتريات الحكومية.