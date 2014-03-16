"الارصاد"يحث على توخي الحذر لتدني الرؤية الأفقية

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل على توخي الحيطة والحذر على الطرقات في حال تدني الرؤية الأفقية بفعل الرياح المثيرة للغبار والأتربة وحذر من إرتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان نظرا لإضطرابهما إعتبارا من الليلة وحتى مساء الغد .ونبه كذلك الى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات في حال تشكل الضباب صباح يوم الثلاثاء.



> واشار المركز في بيان له اليوم إلى أن الدولة تأثرت خلال الأيام القليلة الماضية بحالة من حالات عدم الإستقرار في الأحوال الجوية وذلك نتيجة تأثرها بإمتداد منخفض سطحى -إمتداد منخفض البحر الأحمر- مصحوبا بإمتداد كتلة هوائية باردة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي حيث ساد الدولة طقس غائم بوجه عام على أغلب المناطق تخللها سقوط أمطار مختلفة الشدة وبلغت ذروتها مع مساء وليل الجمعة وسجلت شبكة محطات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أعلى كمية أمطار تراكمية منذ بدء الحالة وصلت 6ر34 مليمتر في سويحان كما شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمطارا غزيرة مع سقوط البرد أحيانا.



> وصاحب حالة عدم الإستقرار الجوي رياح نشطة وقوية أحيانا تجاوزت سرعتها 55 كيلومتر ا في الساعة أثارت معها الغبار والأتربة و تدنت الرؤية الأفقية لتصل إلى ما دون الـ500 متر على بعض المناطق ومع سقوط الأمطار تحسنت الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

> وبدأت الأحوال الجوية بالتحسن التدريجي في فترة الظهر أمس حيث إنحصرت حالة عدم الإستقرار الجوي على المناطق الشرقية وقلت معها كميات السحب.



> وبدأت الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثيرعلى المناطق الغربية من الدولة ليلة أمس وامتدت لتشمل باقي المناطق مع الساعات الأولى من صباح اليوم حيث زادت سرعتها بشكل ملحوظ وقوية السرعة فوق البحر صحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والبحر شديد الإضطراب كما تثير الرياح الغبار والأتربة خاصة على المناطق الداخلية والمكشوفة وتتدنى معها الرؤية الأفقية على تلك المناطق وتستمر الرياح الشمالية الغربية النشطة حتى مساء غد حيث تخف سرعتها تدريجيا وتتهيأ الفرصة لتشكل الضباب مع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.