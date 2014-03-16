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ريال مدريد يجدد سعيه خلف أشلي كول

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ريال مدريد يجدد سعيه خلف أشلي كول ريال مدريد يجدد سعيه خلف أشلي كول

يسعى مسؤولو ريال مدريد لتجديد عرضهم للحصول على أشلي كول ظهير أيسر تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد صاحب الـ33 عاما مع الفريق اللندني بنهاية الموسم الجاري، في ظل اعتماد جوزيه مورينيو على الظهير الأيسر سيزار إزبلكويتا.

ويريد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للنادي الملكي ضم كول، لتشكيل جبهة يسرى قوية مع مارسيلو، في ظل احتمالية رحيل فابيو كوينتراو.

يُذكر أن وكيل أعمال أشلي كول هو جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، الأمر الذي يعتبره البعض نقطة قد تساهم في تسهيل انتقال الإنجليزي الدولي إلى سنتياجو برنابيو.

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