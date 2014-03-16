بنزيمة: رونالدو الأفضل في كل العصور

إفي - أكد الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني أن زميله في الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو هو "الأفضل في كل العصور".

وقال بنزيمة، في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي، "بالنسبة لي رونالدو هو الأفضل في كل العصور. لدي فرصة اللعب إلى جوار اللاعب الأفضل في العالم، أنا سعيد للغاية بتفاهمنا بشكل جيد سويا".

وأشار إلى أن مواطنه زين الدين زيدان، مساعد المدير الفني للريال كارلو أنشيلوتي "يدفعه للتقدم كل يوم"، مؤكدا أن ريال مدريد بالنسبة له "هو الأفضل في العالم"، بحسب ما ذكرته اليوم صحيفة (آس) الإسبانية.

وعلى صعيد آخر، شدد "لا أحد يتوقع أو يعتقد أننا المرشحون للفوز بلقب المونديال، هذا سيعود علينا بالنفع".

وفيما يتعلق بالانتقادات التي تعرض لها، أوضح "لقد مررت بأوقات صعبة، ولكني دائما ما كنت واثقا في نفسي. وفي النهاية، هذا عام جيد".

وعلى صعيد آخر، أشار "هدفي في مرمى أوكرانيا (في ملحق المونديال) هو الأهم في مسيرتي مع المنتخب لأنه سمح للمنتخب بالتأهل للمونديال".

وعلى الصعيد الشخصي، قال بنزيمة إن الأبوة "شيء استثنائي أتمناه للجميع، الآن أنا أكثر هدوءا في حياتي".