4 خلطات بسيطة لعناية عميقة بالبشرة

إذا كنت فتاة أو امرأة عاملة أو حتى ربّة منزل، فبالتأكيد أنّه لن تتوفّر لديك ميزانية كافية للاهتمام ببشرتك على الدوام، بسبب ارتفاع تكاليف الملابس وأدوات المكياج ومستحضرات التجميل المختلفة، ما يؤدي بالتأكيد إلى استهلاك ميزانيّتك مهمّا كانت كبيرة.

ولأنّ خطوات العناية بالبشرة دائماً ما يتوفر لها البديل الطبيعي، فمن الأفضل استخدام مكونات الطبيعة في هذه المرحلة، بل إن العديد من الخبراء أكّدوا أنّ الأقنعة الطبيعية للعناية بالبشرة تعتبر أفضل مرتين من المنتجات التجارية الموجودة في الأسواق، حتى وإن كانت من علامة تجارية معروفة.

لذا "سيِّدتي نت" ينصحك بالتوجّه إلى مطبخك، وإن كانت محتوياته بسيطة، لتقشير بشرتك مرة أو مرتين أسبوعياً، وبالتأكيد ستحصلين على نتيجة رائعة من خلال تجربة الأقنعة التالية:

• القهوة للبشرة الدهنية

المكونات:

1. بقايا كوب من القهوة.

2. ملعقتان من الملح.

3. ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة:

امزجي المكوّنات سويّاً، وافرديها على بشرتك لمدّة ربع ساعة، ثمّ اغسليه بالماء الفاتر.

• الزبادي للبشرة المصابة بالحبوب

المكونات:

1. 4 ملاعق من الزبادي.

2. ملعقتان من السكر.

3. ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة:

امزجي المكونات جميعها، ثمّ افرديها على بشرتك كما في القناع السابق.

*يتميز هذا القناع بنعومته الزائدة التي تناسب البشرة الملتهبة أو تلك التي تعاني من الحبوب.

• البازيللاء للبشرة الجافة

المكونات:

1. كوب من البازيللاء المسلوقة.

2. ملعقتان من الحليب.

3. ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة:

1. اطحني كوباً البازيللاء في الخلاط، أو اهرسيه جيداً بالشوكة.

2. أضيفي الحليب وزيت الزيتون حتى تتكوّن لديك عجينة لينة.

3. افرديها على بشرتك لمدّة ربع ساعة، ثمّ اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

• الملح والعسل لجميع أنواع البشرة

المكونات:

1. ملعقة من الملح.

2. ملعقة من العسل.

الطريقة:

إذا كنت لا تمتلكين الوقت الكافي لصنع هذه الأقنعة، فإنّ قناع الملح مع العسل يُعتبر من أسهل الطرق التي تناسب جميع أنواع البشرة، حتى لو كانت بشرتك جافة أو حساسة تجاه حبات الملح، لإنّ العسل يعمل على تليين وترطيب البشرة، وكلّ ما عليك هو فعل ما يلي:

1. امزجي ملعقة من العسل مع ملعقة من الملح.

2. طبّقي المزيج على وجهك لمدّة ربع ساعة.

3. كما يمكنك صنع كميّة كبيرة من المزيج واستخدامها على كامل الجسم لتقشير بشرتك بأكملها قبل الاستحمام.

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