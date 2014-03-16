مكياج معدني على طريقة Thalia

يمتاز المكياج المعدني بشعبية كبيرة ظهرت مؤخراً نتيجة لفوائده الجمالية مقارنة بالمكياج التقليدي. ولتعلّم أصول المكياج المعدني، أنت بحاجة إلى بعض الخطوات الأساسية من أحد المشاهير أو خبراء التجميل، فلِمَ لا تتعلّمين في هذا المقال أصول المكياج المعدني على طريقة الأميرة المكسيكية تاليا؟

تتمتّع النجمة تاليا ببشرة جذابة وملامح رقيقة، ازدادت جاذبيّة مع تقنيات المكياج البسيطة التي تقوم بتطبيقها على وجهها، بمساعدة خبراء التجميل.

ولتطبيق المكياج المعدني على طريقة النجمة تاليا، إليك هذه الخطوات:

1. الأساس

لتأسيس البشرة في المكياج المعدني، عليك أن تقومي باختيار كريمات الأساس الخالية من الزيوت وغير اللامعة. فالمكياج المعدنيّ لا يزيد من جاذبية الإطلالة فحسب، بل يُساعد في إخفاء عيوب الوجه كذلك؛ وهذا ما سيقوم به كريم الأساس غير اللامع والخالي من الزيوت.

عليك التأنّي في تطبيق الأساس المعدنيّ، فالأساس سيقدّم لك بشرة معدنيّة مثاليّة خالية من العيوب التي تُزعجك.

2. الظلال

اختاري اللون المعدنيّ الأكثر تفضيلاً لك، أو الملائم أكثر لملابسك. لديك العديد من الخيارات، كالذهبي، والبرونزي، والفضي، والشامبانيا، والشوكولاتة. ولنفترض أنك قمتِ باختيار اللون الفضي.

ابدئي بتغليف كامل الجفن بالظلال الفضية القشطية باستخدام باطن إصبعك لتوزيع اللون. وبعد الانتهاء، يمكنك استخدام فرشاة نظيفة لتقومي بمدّ الظلال حتى قوس الحاجب.

3. مزيد من الجمال

ولمزيد من السحر على إطلالتك، يمكنك استخدام تكنيك الكريستالات باستخدام الماسكرا على رموشك.

ابدئي بوضع طبقة من الماسكرا السوداء على رموشك، ثمّ انثري عليها القليل من الظلال الفضيّة. ثمّ أعيدي وضع طبقة أخرى من الماسكرا اللامعة، فهذه الطريقة ستعمل على إظهار رموشك وكأنّها مرصّعة بالكريستالات. وأخيراً، عليك وضع طبقة سميكة من الكحل الفضيّ على جفنيك العلويين.

أما عن أحمر الخدود فيجب أن يكون كريميّاً عندما يتعلق الأمر بالمكياج المعدني

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