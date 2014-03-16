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سيف اليزل : 32 نائبا بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين يتولون شرح الموقف المصري بلندن

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سيف اليزل : 32 نائبا بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين يتولون شرح الموقف المصري بلندن سيف اليزل : 32 نائبا بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين يتولون شرح الموقف المصري بلندن

سامح سيف اليزل

 

قال اللواء سامح سيف اليزل رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إن وفد الجمعية الذي زار لندن مؤخرا نجح في إنشاء مجموعة تضم 32 نائبا بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين من جميع الأحزاب البريطانية تسمى بـ “إيه بي بي حي” تتولى شرح الموقف المصري داخل المجلسين وإزالة سوء الفهم في القضايا المصرية المطروحة.

أضاف اليزل ، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد بمقر الجمعية لشرح نتائج الزيارة التي نظمتها الجمعية من خلال وفد ضم 32 رجل أعمال مصري، أن مجموعة النواب البريطانيين يرأسها النائب بمجلس العموم البريطاني روبرت والترز وهو رجل متابع جيد للشأن المصري، مشيرا إلى أن الجمعية ستدعم مجموعة النواب بمعلومات يومية صحيحة و غير مكذوبة عن طريق السفارة المصرية في لندن لتوضيح الأمور الحقيقية للرأي العام البريطاني وداخل مجلسي العموم واللوردات البريطانيين.

وأشار اليزل إلى أنه طلب من الأمير أندرو خلال لقائه بوفد الجمعية بمقر السفارة المصرية في لندن، فك تجميد العقود العسكرية مع ، وأنه أوضح له أن ذلك لا يتفق مع الأصول والأعراف الديمقراطية وما تدعيه بريطانيا من أنها تحارب الإرهاب في العالم.

وأوضح أنه تقدم بنفس الطلب للوزراء المعنيين في بريطانيا وأنهم أبدوا تفهما للموقف المصري وتعاطفا مع مصر في محاربة الإرهاب.

وقال اللواء سامح سيف اليزل إنه تقرر خلال الزيارة استضافة وزير التجارة البريطاني ووفد من رجال الأعمال البريطانيين بالقاهرة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم، وذلك ليكون قد تم انتخاب رئيسا للجمهورية ومجلس شعب وتم اكتمال مؤسسات الدولة.

وأضاف اليزل أن هناك 14 شركة عالمية أبدت رغبتها في الاستثمار في مشروع محور تنمية قناة السويس منها 4 شركات بريطانية، موضحا أن رجال أعمال مصريين ضمن وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال نجح في التعاقد على استثمارات جديدة مع نظرائهم البريطانيين.

جدير بالذكر أنه رافق وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال زيارة لندن من 2 إلى 6 مارس الجاري كل من منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار والمهندس هشام مكاوي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

أ ش أ

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