بالصور .. بحضور قيادات جبهة الانقاذ .. خالد علي يقرر عدم خوض الانتخابات الرئاسية

أعلن خالد علي الناشط الحقوقى رفضه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلا ” ارفض الدخول فى تلك المسرحية الممنهجة ” ، موضحا انه فى حالة رغبة القائمين على الدولة فى وجود انتخابات رئاسية نزيهة فانه يجب إلغاء قانون التظاهر وإلغاء قانون التجمهر وتعديل قانون الانتخابات الرئاسية اضافة الى ابتعاد الجيش المصرى عن السياسة وضرورة تطهير الاعلام.

واكد علي ان حزب العيش والحرية تحت التأسيس يمثل التيار الثالث بعيدا عن الدولة الدينية والعسكرية ، مؤكدا انهم سيطلقون تيار جديد يضم كافة الفئات المجتمعية والتى ترغب فى وجود تيار اخر بعيد عن الانقسامات السياسية .

وناشد علي قيادات الجيش بالابتعاد عن السياسة وعدم الزج بانفسهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا انه فى كافة دول العالم بما فيها العالم الثالث لا يصلح ان يخوض الانتخابات الرئاسية لانه سيكتسح الانتخابات لمكانته بين ابناء الشعب المصرى ، وأوضح علي خلال مؤتمر صحفى للاعلان عن موقفه من الانتخابات الرئاسية فى نقابة الصحفيين انه مع قرب الانتخابات بفترة طويلة ويتعرض خالد علي وغيره لهجوم شديد على المواقع الاخبارية .

وأضاف علي اننا نفرق بين الجيش المصرى كمؤسسة مهنية مكون من ابناء الشعب المصرى وبين أخطاء إدارة البلاد من قبل المؤسسة العسكرية موجها حديثه لقيادات الجيش ” بنطالب يكون الجيش يحمينا مش يحكمنا لاننا لن نقبل بان يكون الجيش المصرى جزء من العملية السياسية ” ، مستطردا ان المجتمع فوجئ بقيام قائد الجيش باعلان خوضه الانتخابات فى ظل حالة ترهيب للمرشحين الاخرين وكافة القوى الثورية .

واشار علي الى اننا نرفض الدخول فى صراع بين أحزاب الإسلام السياسي وبين قيادات الجيش ، مؤكدا اننا نرفض إراقة الدماء سواء من جانب الإسلاميين او من جانب الجيش ، منتقدا الحملة الاعلامية للمشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والتى انتشرت فى الشوارع فيما يمنع المرشحين الاخرين من عمل دعاية لهم .

ورفض علي التحصين الذى وضعته اللجنة العليا للانتخابات موضحا ان القانون مجحف للغاية من بينها وضعه شروط لرفض اى دعاية انتخابية اثناء جمع التوكيلات ، كما انه فتح باب التبرعات للمرشح الرئاسى عقب الانتهاء من اعلان كشوف الانتخابات الرئاسية ، اضافة الى شروط اخرى مثل امتلاك المرشح الرئاسى لمؤهل عالى مضيفا ان تلك الشروط تنبع من رغبة اللجنة فى انهاء الانتخابات لصالح مرشح بعينه . وقال ان تاخر اصدار قانون الانتخابات الرئاسية مجامله للمشير السيسي وفى انتظار اعلانه الدخول للانتخابات .

وكان قد نظم خالد علي مؤسس حزب العيش والحرية تحت التاسيس مؤتمرا صحفيا ضهر اليوم بنقابة الصحفيين للاعلان عن موقفه من الانتخابات الرئاسية وحضر المؤتمر كلا من احمد فوزى القيادى باالحزب المصرى الديمقراطى وهيثم محمدين الناشط الثورى اضافة الى عددا من شباب القوى الثورية .