اتحاد أصحاب المعاشات يمهل الحكومة لنهاية مارس لتطبيق «الحد الأدنى»

أمهل البدري فرغلي، البرلماني السابق، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وزارة التضامن والحكومة حتى نهاية مارس الجاري لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80% بواقع 960جنيهًا، وصرف علاوة استثنائية بنسبة 20% لمن هم فوق الحد الأدنى.

وقال «البدري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»إنه تقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي لتنفيذ المطالب، مؤكدًا تنظيم احتجاجات واعتصامات أمام مقر رئاسة الوزراء ومديريات التضامن بمختلف المحافظات في حالة تجاهل مطالبهم.

وأشار إلى أن مطالب أصحاب المعاشات مشروعة وليست فئوية، وأن أموالهم سددوها من رواتبهم طوال سنوات عديدة وليست من أموال الخزانة العامة، كما طالب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للكشف عن أموال المعاشات والتي تقدر بـ 162 مليار جنيه أمام الرأي العام، والتي تم صرف أغلبها لبناء شركات استثمارية ومشروعات أجنبية، حسب قوله.

وتابع: «الحكومات المتعاقبة تستغل ضعف أرباب المعاشات لكون أغلبهم أصحاب مرض، وقامت بالاستيلاء علي الكثير من الأموال، ولا يعقل أن تحل الحكومة أزمتها وتترك أصحاب المعاشات لأزمتهم، فضلا عن استغلالها الأوضاع السياسية والانتماء الوطني للقمع الاجتماعي».