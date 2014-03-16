"مرور العين" يسحب 147 رخصة قيادة الشهر الماضي

سحب قسم مرور ودوريات العين بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي 147 رخصة قيادة مركبات، وألغى رخصة قيادة واحدة خلال شهر فبراير الماضي؛ لاستيفاء الشروط الموجبة لسحب الرخص حسب قوانين السير والمرور .

صرح بذلك الرائد صلاح عبدالله الحميري، رئيس قسم مرور ودوريات العين، موضحاً أن من الأسباب المؤدية لسحب رخصة السائق وصول النقاط المرورية إلى الحد الأعلى 24 نقطة مرورية .

وأشار إلى أن وصول النقاط المرورية إلى الحد الأعلى لها، يتم عند ارتكاب سائق المركبة مخالفات عدة؛ منها على سبيل المثال قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة، 24 نقطة وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً أو التسابق على الطريق 12 نقطة، و عدم الوقوف عند التسبب في حادث تنتج عنه إصابات وغيرها.

وقال إن إجراء سحب الرخصة يعتبر من العقوبات الإدارية الرادعة لوقف المتهورين عن الحاق الضرر بأنفسهم والآخرين، والتي تنقسم إلى عدة درجات متفاوته تصاعدياً؛ ففي المرة الأولى يتم سحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر ثم ستة أشهر وفي المرة الثالثة لمدة سنة وفي الأخيرة تُلغى الرخصة نهائياً.

وأضاف: يخالف الشخص ويُغرم إذا قاد مركبة ورخصته مسحوبة حيث يحول إلى التحقيق ثم إلى نيابة المرور التي تصدر بحقه الحكم المناسب.

وحث الحميري سائقي المركبات على ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق؛ مؤكداً حرص مرور أبوظبي على تأمين سلامة الناس والحفاظ على الممتلكات العامة، خصوصاً أن واقع الضبطيات المرورية يكشف أن وراء كل حادث مروري في الغالب مخالفة.

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