العاملون بمتحف النوبة يغلقون أبوابه أمام السائحين للمطالبة بمستحقاتهم المالية

أغلق عشرات العاملين بمتحف النوبة صباح اليوم أبواب المتحف تمامًا أمام السائحين الأجانب والزائرين المصريين للمطالبة بمستحقات مالية لهم.

أكد العاملون في المتحف أنهم فوجئوا في شهر يوليو الماضي بخفض البدل النقدي الخاص بهم حتي أصبح 122 جنيها فقط بدلاً من 318 جنيها بدون مبرر، علما بأن جميع العاملين في المصالح الحكومية في محافظة أسوان يحصلون علي هذا البدل كاملا وبدون نقصان، على حد قولهم.

وأوضحوا أنهم قاموا بمخاطبة المسئولين في صندوق إنقاذ آثار النوبة التابع له المتحف وخاطبوا جميع المسئولين في وزارة المالية ونظموا وقفة احتجاجية سلمية من قبل من أجل الحصول على هذا البدل كاملاً ولكن بدون فائدة ، فقرروا إغلاق المتحف نهائيا صباح اليوم، خاصة أن جميع زملائهم في الآثار بأسوان يتقاضون البدل النقدي كاملا وطالبو أيضا بصرف المستحقات المالية الخاصة بالدفعة الجديدة من العاملين المؤقتين الذين تم تثبيتهم مؤخرا وعددهم 25 عاملا، ومحاسبة المتسببين في هذا الخطأ سواء في صندوق إنقاذ آثار النوبة أو فى وزارة المالية واشاروا الي ان متحف النوبة يستقبل حاليا حوالي 100 سائحا اجنبيا و300 زائرا من المصريين علي مدار اليوم.الجدير بالذكر ان متحف النوبة تكرر اغلاقه من قبل العاملين ثلاث مرات قبل ذلك بسبب نفس المطالب.