إحالة 14 من الإخوان للجنايات فى أحداث “جمعة لا الدستور”

أحال شريف أشرف، وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار شريف معتز رئيس النيابة 14 متهماً من عناصر جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات ، وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها منطقة دار السلام فى جمعة “الاعتراض على الدستور” .

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار شريف معتز وبإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد أمرت بحبس 14 متهماً من عناصر جماعة الإخوان فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة دار السلام بين عناصر الإخوان من جانب وقوات الأمن والأهالى من جانب آخر 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم خرق قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على قوات الأمن، وحيازة وإحراز قنابل مولوتوف والتجمهر .