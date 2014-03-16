جبرائيل : سنقدم لمؤتمر “الأوفيد” بباريس ما يؤكد إرتكاب الإخوان لعمليات الإرهاب

صرح الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان بانه سيتوجه إلى باريس ، الأربعاء القادم ، على رأس وفد اعلامى وحقوقى يضم كل من الدكتور محمد الباز نائب رئيس تحرير جريدة الفجر و ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان و ناجى وليم رئيس تحرير جريدة المشاهير والناشط الحقوقى رومانى ميشيل المحامى بالنقض . لحضور مؤتمر عن الاعلام وتأثيره على الحركات الإسلامية المتطرفة . وذلك تلبية لدعوة من منظمة الأوفيد الفرنسية لحقوق الانسان.

وأكد جبرائيل ان الوفد بصدد اعداد مشروع قرار سوف يعرض على المؤتمر باعتبار ان جماعة الإخوان المسلمين هى جماعة إرهابية .

واضاف جبرائيل ان هناك تنسيقا كاملا بين الاتحاد المصرى الذى يرأسه الدكتور نجيب جبرائيل ومعظم المنظمات المدعوة لهذا المؤتمر وعلى رأسها المنظمة الداعية للمؤتمر الأوفيد الفرنسية , وان هناك ورقة عمل سوف تطرح على جدول اعمال المؤتمر لبيان موقف مصر من التنظيم الدولى الإرهابى والدول الداعمة له والتأكيد على ان الاعمال الإرهابية التى يقوم بها هذا التنظيم يمكن ان تطال دول اوروبا وامريكا .

واوضح جبرائيل فى بيانه انه سوف يلتقى على هامش المؤتمر بالعديد من المسئولين الفرنسيين والاتحاد الاوروبى بدعم منظمة الأوفيد ،وايضا هناك ترتيب للقاءات الجالية المصرية وسوف يتم زيارة إلى كنيسة مارمرقس القبطية فى قلب العاصمة الفرنسية باريس وهى تضم اكبر تجمع قبطى وايضا سوف تكون هناك زيارة للمركز الإسلامى فى باريس والالتقاء بكبار العلماء والدعاه المسلمين لتقديم صورة حقيقة عما يفعله الإخوان فى مصر من جرائم إرهابية بإسم الدين وسوف تختتم الزيارة بالالتقاء بأعضاء السفارة المصرية فى باريس والمركز الثقافى المصرى بعد تطهيره من مديره الإخوانى .وسوف يكون هناك لقاء ايضا مع الدكتور آمال الصبان المستشارة الثقافية فى السفارة المصرية بباريس .