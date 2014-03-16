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محبوبة العرب كارمن سليمان خريجة برنامج “اراب ايدول” تنجح فى صدور أول البوم لها

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محبوبة العرب كارمن سليمان خريجة برنامج “اراب ايدول” تنجح فى صدور أول البوم لها محبوبة العرب كارمن سليمان خريجة برنامج “اراب ايدول” تنجح فى صدور أول البوم لها

كارمن سليمان

 

لم يكن الظهور فى برامج إكتشاف المواهب كافياً لنجاح تلك المواهب ،حيث اننا نجد بعد نجاحهم فى البرنامج لاظهور لهم بعد ذلك ،كما حدث لمحمد عطيه خريج برنامج ستاراكاديمى الموسم الأول فقد ظل على الساحة الفنية والسينمائية لفترة قصيرة ثم اختفى ونسمة محجوب خريجة ستار اكاديمى ومحمود محيى الموسم الأخير من برنامج ستار اكاديمى اى منحتهم الشهرة فقط دون دعمهم فى إصدار أى البوم غنائى لهم لكن كارمن سلميان اخر تلك المواهب وقد نجحت فى إصدار ألبومها الجديد بالتعاون من فنان العرب محمد عبده وقد اطلت بتلك الأغانى فى حفلاتها ولكن صدور الألبوم لم يحقق النجاح المطلوب .

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