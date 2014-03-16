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ضبط 60 كيلو بانجو وبندقية آلي بحوزة هارب من مؤبد بأسوان

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ضبط 60 كيلو بانجو وبندقية آلي بحوزة هارب من مؤبد بأسوان ضبط 60 كيلو بانجو وبندقية آلي بحوزة هارب من مؤبد بأسوان

نبات البانجو

 

تمكنت حملة أمنية من مباحث أسوان من ضبط محكوم عليه بالمؤبد بحوزته بندقية آلي و60 كيلو بانجو و22 طلقة بإدفو.

كانت معلومات قد وردت للعميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية بقيام احد الاشخاص بالاتجار بالمخدرات بادفو وبعد التاكد من صحة المعلومات وتقنين الاجراءات تمكنت حملة من مباحث المديرية ومباحث ادفو من ضبط المتهم ابو العباس عبدالله عامر 36 سنة والهارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد وبحوزته 60 كيلو بانجو وبندقية الى و22 طلقة تم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر 2081 ادارى مركز ادفو وجارى عرض المتهم على النيابة.

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