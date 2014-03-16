وفد سياحى ألمانى من علماء المصريات يزورون الأقصر

قام اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بلقاء الوفد فى معبد الأقصر، وأشار أثناء اللقاء إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدفق المزيد من الأفواج السياحية الألمانية خاصة بعد مشاركة الأقصر بجناح خاص فى بورصة برلين السياحية.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة الأقصر، وعبّروا عن شعورهم بالأمان الكامل فى مصر.

وقال إبراهيم سليمان المشرف العام على منطقة آثار مصر العليا إن وفد الأثريين الألمان سوف يقضى أسبوعين بفندق “ونتر بالاس”، يزورون خلالها الاكتشافات الأثرية الجديدة في الأقصر والمزارات السياحية التي افتتحت مؤخرًا مثل معابد شلويط وموت و قصر العجوز والمقبرتين 41 و148 بمنطقة ذراع أبوالنجا.