محافظ المنيا يقرر تكريم مدرسة لحصولها على المركز الأول بمنتدى برشلونة

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا تكريم الشيماء محرم المدرسة بمدرسة الفتية الصناعية للبنات بمركز بنى مزار خلال مهرجان المنيا الدولي لمسرح الطفل بعد غدا الثلاثاء وذلك لحصولها على المركز الأول بالمنتدى العالمي للتعليم والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري بمدينة برشلونة بإسبانيا.

كما قرر المحافظ صرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للمعلمة التى أعطت صورة إيجابية للعالم عن معلمى محافظة المنيا.

وقال محمد مدحت وكيل وزارة التربية والتعليم أن المسابقة أقيمت بمدينة برشلونة الاسبانية وضمت أكثر من 250 بحثاً على مستوى العالم وحضرها وزير التعليم الاسباني ورئيس مقاطعة كتالونيا الاسبانية وتم رفع علم مصر عقب فوز ابنة المحافظة بالمركز الأول على المستوى الفردى فى مجال ” المعلم المبدع وقائد التغيير”.

> وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن ماتحقق يعد إنجاز لكافة المعلمين ومسئولى العملية التعليمية بمحافظة المنيا.

يذكر أن المسابقه فاز خلالها 4 معلمين من جمهورية مصر العربية بمراكز متقدمة.