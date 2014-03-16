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العثور على طالبين غرقا قي مياه النيل بملوي بالمنيا‎

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العثور على طالبين غرقا قي مياه النيل بملوي بالمنيا‎ العثور على طالبين غرقا قي مياه النيل بملوي بالمنيا‎

جثة فتاة ملقاة بالأقصر

عثرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع تبذل اليوم فرق الإنقاذ النهرى بمركز ملوي جنوب المنيا،علي جثة طالبين غرقًا في مياه النيل اثناء استحمامهما وكانت فرق الإنقاذ قد بدلت  جهودًا كبيرة لإخراج الطالبين  .

وتلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بغرق طالبين بالنيل بمركز ملوي. وبانتقال الأجهزة الأمنية تم العثور على ملابسهما فقط، وتبين أن المفقودين هم كل من حسام . ج . ع 16 سنة طالب بالصف الأول الثانوي، و”بسام .م .ع” 15 سنة, طالب بالصف الثالث الإعدادي، أثناء استحمامهما بالنيل وعثر الأهالي على متعلقاتهما الشخصية وملابسهما .

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