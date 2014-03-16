"الترتر" يعود من جديد في إطلالات السجادة الحمراء

شاهدنا طغياناً كبيراً للترتر على دور الأزياء المختلفة بما فيها الأحذية والحقائب والأزياء النهارية وفساتين السهرة، وبعد أن لاحظنا غيابه كاتجاه أساسي للموضة قرر المصممون أن الوقت لم يحن بعد لتوديع الترتر، فأعلنوا حضوره من جديد في سهرات عام 2014

في حفل "SAG Awards " ظهر الترتر كأحد الاتجاهات البارزة التي زينت أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء، منها: إطلالة Jennifer Lawrence بفستان كحلي أنيق من "Dior"، والإطلالة الملكية التي اختارتها Sofia Vergara باللون الفضي الأنيق، أما في حفل "Golden Globes "، فقد أبهرتنا Kate Beckinsale بفستانها الأنيق الذي حمل توقيع زهير مراد، وMila Kunis بفستان ناعم من "Gucci ".

كما كان الترتر اختيار العديد من النجمات على السجادة الحمراء في حفل "Oscars 2014" الذي يعتبر أكبر الاحتفالات السينمائية على الإطلاق، حيث زينت النجمة الأنيقة Angelina Jolie إطلالتها بفستان جذاب من إيلي صعب، والعارضة Chanel Iman بفستان راقٍ وجميل من زهير مراد، بالإضافة إلى اللوك الأبيض الأنيق الذي اختارته Naomi Watts،

وقد أثبتت لنا إطلالات النجمات هذا الموسم أن الترتر مناسب لإطلالات السيدات الحوامل، حيث تألقت به Olivia Wilde بإطلالة أنيقة بفستان من "Gucci" والتي كانت من أجمل الإطلالات في هذا الموسم، بالإضافة إلى النجمة Ciara التي اختارت فستاناً ذهبياً أنيقاً لحفل "Grammy " هذا العام.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات بفساتين الترتر الأنيقة، واختاري معنا الأجمل برأيك.



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