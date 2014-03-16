40 فستان لسهرات ربيع 2014

في هذه الفترة ومع قدوم إجازة الربيع تكثر المناسبات وتستعد السيدات لها باختيار الفساتين المناسبة للسهرات الربيعية، لذلك قررنا أن نختصر لك عملية البحث عن أجمل الفساتين والاتجاهات التي عرضها المصممون في فساتين موسم ربيع وصيف 2014 في السطور التالية:

· الورود البارزة

مع طبعات الورود التي نشاهدها على منصات العروض الربيعية في كل موسم، قرر المصممون أن يأخذوا هذه التصاميم إلى الورود البارزة في الفساتين لتعطي لوكاً ربيعياً ناعماً لإطلالتك.

· درجات الوردي

اختلفت درجات اللون الوردي في موسم ربيع وصيف2014 بين الوردي الفاتح إلى الفوشي، وقد أعجبنا بالطريقة العصرية التي ظهرت بها مع اللون البرتقالي في عرض المصممة Monique Lhuillier ، و Christian Dior .

· الفساتين البيضاء

كانت الفساتين البيضاء من أجمل الفساتين التي شوهدت على منصات العروض في ربيع وصيف 2014 ، فتألقي بها في سهراتك ونسقيها مع حذاء بنفس اللون لتحصلي على لوكاً عصرياً أنيقاً.

· ألوان الميتاليك

ظهر اللون الذهبي بشكل متجدد في العديد من العروض المختلفة لهذا الموسم، مثل: Givenchy،Etro،Badgley Mischka ، كما شاهدنا اللون الفضي بتصاميم رائعة اختتمت عرضChristian Dior .

شاهدي معنا أجمل الفساتين في عروض ربيع وصيف 2014.



سيعجبك أيضاً :

5 اتجاهات اختاريها لإطلالتك هذا الصيف

12 إطلالة لتتألقي بحجابك في الصيف