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Nicolas Ghesquiere يتحدث عن خططه مع دار "Louis Vuitton"

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Nicolas Ghesquiere يتحدث عن خططه مع دار "Louis Vuitton" Nicolas Ghesquiere يتحدث عن خططه مع دار "Louis Vuitton"

تحدث المصمم Nicolas Ghesquiere للمرة الأولى عن تجربته الناجحة في عرض مجموعته الأولى لدار "Louis Vuitton" الفرنسية في لقاء مع مجلة "Vanity Fair "، حيث قال: "يجب أن لا ننسى أن ما هو خالد الآن كان جديداً في يوم ما"، وأضاف: "ما يثير اهتمامي في هذا المجال هو انعكاسه على عصرنا، فقد اعتاد الناس على أن يطلقوا علي لقب مصمم المستقبل، وبالنسبة لي المستقبل هو الآن".

وقد كشف المصمم عن طموحه الذي كان سبباً في نجاحه بهذا المجال بدون أي تدريب رسمي، فقال:"وعدت نفسي - عليك أن تعمل لدى Jean Paul Gaultier قبل أن تبلغ الـ 18 - وقد نجح الأمر".

وقال  "Michael Burke الرئيس التنفيذي لدار" Louis Vuitton": "كان علينا أن نحافظ على مستوى الجرأة التي قدمها Marc Jacobs في الأعوام الماضية، ولم يكن أمامنا من هو أفضل من Nicolas Ghesquiere لهذه المهمة".

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سيدتي