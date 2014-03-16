تعليم الأقصر: لا نستطيع تجديد وإحلال مبنى مدرسة الحدادين إلا بإذن قطاع المشروعات

قال أحمد الطاهر وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر أن مهندسي الأبنية التعليمية أكدوا سلامة مبني مدرسة نجع الحدادين بقرية الضبعية، بما فيها الدور الثانى إلا أنها ضيقة بالفعل ولا تصلح لبناء جناح جديد .

وأشار الطاهر إلى أن الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية لا تستطيع إحلال وتجديد المدرسة بهدمها وإعادة بنائها إلا بعد صدور قرار إزالة رسمى من قطاع المشروعات ورئاسة مركز القرنة.

وأضاف أن قطعة الأرض التى تبرع بها أحد الأهالى رفضتها وزارة الزراعة لأنها أرض زراعية لا يمكن تبويرها.

كان العشرات من أولياء أمور تلاميذ مدرسة نجع الحدادين بقرية الضبعية غرب الأقصر قد رفضوا استمرار أبنائهم فى اليوم الدراسي بالمدرسة بسبب تهالك المبنى و خوفا من سقوطه على رؤوسهم .

وقال الأهالي أن عمر مدرسة الحدادين المكونة من طابقين فقط يقترب من 50 عامًا، وأن الدور الثانى بها مسقوف بالخشب مما تسبب فى تسرب مياه الأمطار إلى داخل الفصول فضلًا عن التشققات والشروخ التى تملأ الجدران، مشيرين إلى أنها تضم بين ثلاثة مدارس إتنتين منهما ابتدائيتين في الفترة الصباحية وهما الحرية والحدادين ومعهما رياض الأطفال والثالثة إعدادية في الفتره المسائية .