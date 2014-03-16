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القومى لحقوق الإنسان يعلن التقرير الكامل عن تقصي الحقائق فى فض اعتصام رابعه غداً

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القومى لحقوق الإنسان يعلن التقرير الكامل عن تقصي الحقائق فى فض اعتصام رابعه غداً القومى لحقوق الإنسان يعلن التقرير الكامل عن تقصي الحقائق فى فض اعتصام رابعه غداً

المجلس القومى لحقوق الإنسان

 

أكد الاستاذ محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تقرير تقصي الحقائق حول فض اعتصام رابعة سوف يتم إعلانه غداً الاثنين 17 مارس 2014 الساعة الثانية عشر ظهراً فى مؤتمراً صحفى.

وشدد فائق على أن التقرير جاء واقعياً وموثقاً وموضوعياً وحيادياً ،اعتمدت لجنة تقصي الحقائق المشكله من المجلس فى إعداد التقريرعلى شهادات شهود العيان ،والوثائق التى تقدمت بها الجهات المعنية وتقارير منظمات المجتمع المدنى ،والرصد الميدانى للأحداث.

وأضاف فائق أن التقرير ينقسم إلى ثمانية أقسام رئيسية هى إجراءات ومنهجية عمل اللجنة ،الإطار القانوني المحلى والدولى الحاكم للتقرير، سياق الأحداث الداعية للأعتصام وفضه، ساعات يوم فض الاعتصام ، الانتهاكات التى صاحبت الاعتصام وعملية فضه، مستخلصات التقرير، التوصيات ، المرفقات.

وكذلك السياق السياسي الذى أدى إلى الاعتصام وتطور أحداث الاعتصام من 28 يونيو 2013 إلى 14 أغسطس 2013 .

وأن المجلس انتهى إلى مجموعة من التوصيات أهمها طلب إجراء تحقيق قضائي مستقل فى الوقائع التى تضمنها التقرير و الانتهاكات التى حدثت ومحاسبة المسؤليين عنها.

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