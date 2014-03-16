مقتل 4 في هجوم على منزل قيادي في قوات الصحوة شمال بغداد

قتل اربعة اشخاص بينهم امرأتان واصيب طفلان بجروح في هجوم شنه مسلحون على منزل قيادي في قوات الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في منطقة الجلام قرب سامراء شمال بغداد.

وافاد مصدر في الشرطة العراقية بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية ان “مسلحين ينتمون الى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام هاجموا منزل قائد صحوة الجلام المعروف بابو سالم بعد منتصف ليل السبت الاحد، وقتلوا اثنين من اولاده وزوجته وامرأة من اقاربه كانت ضيفة لديهم”، لافتا ايضا الى ان المسلحين فجروا المنزل ما اسفر عن اصابة طفليه البالغين اربع وخمس سنوات.

ولم يكن قائد الصحوة المستهدف في المنزل ساعة الهجوم، بحسب اقاربه.

واوضح المصدر ان “المسلحين قدموا في نحو 16 سيارة تحمل اسلحة ثقيلة من منطقة صحراوية تمتد الى منطقة العظيم المجاورة”.

وبحسب مسؤول في الشرطة فان “عناصر من الشرطة تصدوا للهجوم لكنه استمر ساعات ما اسفر عن نفاد الذخيرة ولم يصلهم الاسناد على الرغم من النداءات المتكررة”.

ولم تصل قوات اسناد الجيش والشرطة الى مكان الحادث الا بعد خمس ساعات من الهجوم، واغلقت مدينة سامراء بالكامل وتم منع دخول وخروج السكان بحثا عن المسلحين.