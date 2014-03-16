محافظ الفيوم يفتتح معرض المنتجات البيئية بقصر الثقافة

افتتح الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم مساء اليوم معرض للمنتجات البيئية بقصر ثقافة الفيوم والذي شاركت به هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة ضمن الاحتفالات.

ويضم المعرض منتجات النخيل والخزف والسجاد والحرير والصوف والجوبلان التي تشتهر بها محافظة الفيوم وصنعتها أيدي فنانين فيوميين بالفطرة.

حضر مراسم الافتتاح اللواء سعد العجمي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عاصم مرسي مدير عام الشباب والرياضة ومنتصر ثابت مدير عام فرع ثقافة الفيوم، كما شهد محافظ الفيوم الاحتفالات والعروض الفنية لقصر الثقافة والتي شملت عروض فنية للفرقة القومية للفنون الشعبية وعرض للموسيقي الشعبية وعرض لفرقة الأغنية البدوية .