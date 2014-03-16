كل ما يجب أن تعرفيه قبل الذهاب إلى "الجاليري"

هل سبق لك أن قمت بالتسوّق من معرض الأثاث، واجتهدت في تنسيق القطع و"الاكسسوارات"، ثمّ شعرت بخيبة أمل عارمة حين وصلت المنزل؟!

"سيدتي ديكور" تُسدي إليك نصائح ذهبيّة، قبل الذهاب إلى "الجاليري"…

1-‫ الخداع البصري ونسبيّة الأبعاد

مع فسحة المساحات الأفقية والاتصال البصري بينها في داخل "الجاليري"، يتضاءل شعورنا بالارتفاع تماماً. ولذا، يسوء تقديرنا لحجم الأثاث والثريات واللوحات الجدارية أيضاً. ولذا، اصطحبي شريط القياس معك عند شراء الأثاث، مع التأكّد قبلاً من مقاسات منزلك، وربّما من بعض قطع الأثاث الرئيسة القديمة فيه، فمهما تبدو القطع صغيرة عند شرائها فهي ستبدو كبيرةً في منازلنا.

2-‬ الإضاءة الجماليّة

ممّا لا شكّ فيه أنّ الثريات العصريّة البرّاقة المتلألئة قادرة على الإبهار، إلا أن المتجر لا يعتمد عليها في إضاءته المكان!

فعندما تجولين بعينيك عالياً، ستلاحظين الأضواء الرئيسة الثابتة أو المتحرّكة، على مسارات تملأ الأسقف. لذا تأكّدي من قوّة الإنارة اللازمة في منزلك وما يلزم لتعزيز الإنارة الجانبيّة، إذا قمت بتغيير الثريا.

3- ‫‬الذاكرة...

عندما تتبضّعين، كثيراً ما تفكّرين في مظهر زاوية ما في منزلك، وإن كانت هذه القطعة ستُلائم لون الغرفة؟!

لا تعتمدي على ذاكرتك، بل التقطي بعض الصور في أرجاء المنزل، خصوصاً للزوايا التي ينقصها الأثاث. ثمّ قومي بطبعها، لتَرَي المشهد بوضوح، ولتقارني فوراً بين ما تختارينه في المتجر وبين ما ترينه في المنزل.

‫4- المحفّزات

يجدر بك أن تعرفي أن فريقاً من الخبراء والمصمّمين يقف خلف كلّ متجر، ويسعى ليشعرك بالراحة في تجربة التسوّق، ويبثّ الحماسة فيك للشراء، ابتداءً من الواجهات، مروراً بنوع الموسيقى وصخبها في المكان، وصولاً إلى كيفيّة ترتيب المعروضات.وهذا ما قد يجعلك تُقبلين على شراء شيء لا تحتاجيه. ولذا، قبل الخروج من منزلك، دوّني بعبارات ملموسة الإحساس الذي ترغبين في إضافته إلى كلّ زاوية.

5- خطّطي قبل الشراء

اقضي دقائق قليلة قبل خروجك من المنزل في التخطيط لما تريدين شراءه، وحدّدي أولوياتك. اكتبي لائحة بما يلزمك.

6- الإضاءة أم الألوان؟

اتخذي القرار مسبقاً في شأن ما سيتمّ اختياره أولاً في المنزل: أهي الإضاءة أم الألوان؟ فلدى الحديث عن الألوان، يتفرّع الأمر نحو الأثاث والجدران والسجّاد، علماً أنّ ألوان الأثاث الجذابة أو البهيجة والأقمشة البراقة قد تبدو كئيبة أو أقلّ أناقة في المنزل، إذا ما كان اختيارك لها قد تمّ تبعاً لإضاءة المتجر أو خلفيّته المزخرفة أو الملوّنة. وإذا كانت إضاءة منزلك مناسبة، فلا تقومي بتغيير لون الجدار لاحقاً، إلا بعد التأكد من مدى تأثيره في قوّتها.

تعاملي مع التصميم بصورة متكاملة، وحدّدي محاوره الثابتة في كلّ غرفة.

7- قطع مميّزة...

تمالكي حماستك، واجعلي شراء "الاكسسوارات" للمرحلة الأخيرة من التسوّق. ولا ضير في تسجيل الخيارات التي تعجبك حتى تعيدي تقييمها لاحقاً.

8- خبراء المتجر

استفيدي من الخدمات التي يقدّمها المتجر لزبائنه، فبعضها ينصحك عبر خبيرٍ بالمعروضات المناسبة وبما هو جديد، فيما بعضها الآخر يزوّدك برسم صورة ثلاثية الأبعاد للغرفة بالأثاث أو الخامات المناسبة من ستائر وأرضيّات. وتأكّدي من أن سؤالك لن يسبّب لك الحرج. ولكن لا تسرفي في الاعتماد على هذه الأخيرة، ولا تجعليها مصيدة لك لاقتناء ما لا يعجبك.

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