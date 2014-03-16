إيفان روس ينوي الزواج من الممثلة آشلي سيمبسون في أسرع وقت ممكن

أعلن الموسيقي والممثل الأمريكي Evan Ross إنه ينوي عقد قرانه في أقرب وقت من المغنّية الأمريكية Ashlee Simpson.

وجاء هذا التصريح الحصري لموقع " E news" الإلكتروني من قبل Evan، بعد أن كان في مهرجان "SXSW" للإعلان عن فيلمه الجديد "The Wilderness of James".

وقال Evan البالغ من العمر 25 عاماً، إنه يرغب الزواج من Ashlee حالاً، لأنه لا يجد أفضل من هذا الوقت ليتزوج منها رغم صغر سنه، ولكنهما في حالة حب كبيرة.

وأكّد الممثل أنه عرض الزواج على Ashlee في 29 كانون الثاني / يناير 2014 والتي من جهتها وافقت على عرضه، بعد علاقة حب دامت لمدة 6 أشهر.

وفيما يخص حفلة الزواج، فضّل Evan عدم الإفصاح عن الموعد المحدد ولكنه صرّح بأن والدته أسطورة الغناء "Diana Ross" تساعده في التحضيرات للحفل.

يذكر أن Ashlee Simpson البالغة من العمر 29 عاماً، هي الشقيقة الصغرى للممثلة Jessica Simpson، وزواجها من Evan هو ليس الأول، بل سبق وأن تزوجت من الموسيقي Pete Wentz ويجمعهما إبن يدعى Bronx.

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