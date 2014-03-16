خبراء الأرصاد : الطقس غدا معتدل على السواحل .. ومائل للحرارة على باقي الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارًا بارد ليلاً ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربًا حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة إلى مضطربة، وإرتفاع الموج فيه مابين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية ، والبحر الاحمر تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

> الأسكندرية 15 22

> مطروح 14 20

> بورسعيد 15 20

> دمياط 15 21

> بلطيم 13 21

> الإسماعيلية 14 28

> السويس 12 28

> العريش 10 27

> نخل 7 28

> طابا 6 28

> الطور 11 29

> مرسى علم 12 28

> الغردقة 12 28

> شرم الشيخ 13 29

> رفح 10 26

> كاترين 5 21

> سيوة 19 25

> المنيا 11 30

> الفيوم 12 30

> رأس سدر 12 27

> أبوسمبل 15 33

> وسط الدلتا 15 28

> أسيوط 12 31

> سوهاج 12 31

> الأقصر 13 32

> أسوان 14 33

> شلاتين 14 28

> حلايب 15 27

> الوادى الجديد 14 31

> قنا 13 32

> نويبع 15 28

> السلوم 13 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 37

> المدينة 16 33

> الرياض 11 25

> المنامة 17 22

> أبوظبى 17 23

> الدوحة 16 26

> الكويت 9 23

> دمشق 5 23

> بيروت 16 25

> عمان 11 22

> القدس 13 24

> غزة 15 21

> بغداد 12 24

> مسقط 19 25

> صنعاء 8 23

> الخرطوم 21 37

> طرابلس 10 18

> تونس 10 19

> الجزائر 6 21

> الرباط 7 24

> نواكشوط 22 35

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 3 12

> اسطنبول 9 15

> اسلام اباد 16 23

> نيودلهى 18 34

> جاكرتا 25 33

> بكين 5 19

> كوالامبور 24 31

> طوكيو 6 15

> أثينا 9 20

> روما 8 18

> باريس 6 13

> مدريد 4 24

> برلين 7 13

> لندن 6 14

> مونتريال -18 -6

> موسكو -1 2

> نيويورك -5 2

> واشنطن -1 5

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