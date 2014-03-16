بدء الموسم السينمائى الصيفى بفيلم “المعدية”

حضر أبطال فيلم “المعدية” عرضه الخاص فى سينما جرين بلازا بمدينة الشيخ زايد ، ماعدا مى سليم لظروفها الصحية التى منعتها من الحضور.

تدور أحداث الفيلم فى جزيرة الدهب التى توجد فى وسط النيل ،حيث يتناول الطبقة المهمشة التى تعيش فيها الذين يضطرون يومياً لإستخدام المعدية لعبور نهر النيل ،وهو أول بطوله مطلقة لدرة التى تقوم بدور أحلام التى تعمل فى كوافير وتريد الزواج من فارس الذى تواجه من أجله تحديات بسبب ظروفه الماليه الصعبة والذى يقوم بدوره هانى عادل وصديق العمر لأخوها حسين الذى يقوم بدوره أحمد صفوت العائد من الخارج بعد غياب 3 سنوات أما مى سليم تقوم بدور زوجته التى تعانى من غياب زوجها وحبه لغيرها وهى إنجى المقدم ،قصة وسيناريو وحوار محمد رفعت وإخراج عطية امين.