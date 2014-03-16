أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بدء الموسم السينمائى الصيفى بفيلم “المعدية”

Google+ Print
بدء الموسم السينمائى الصيفى بفيلم “المعدية” بدء الموسم السينمائى الصيفى بفيلم “المعدية”

فيلم “المعدية”

 

حضر أبطال فيلم “المعدية” عرضه الخاص فى سينما جرين بلازا بمدينة الشيخ زايد ، ماعدا مى سليم لظروفها الصحية التى منعتها من الحضور.

تدور أحداث الفيلم فى جزيرة الدهب التى توجد فى وسط النيل ،حيث يتناول الطبقة المهمشة التى تعيش فيها الذين يضطرون يومياً لإستخدام المعدية لعبور نهر النيل ،وهو أول بطوله مطلقة لدرة التى تقوم بدور أحلام التى تعمل فى كوافير وتريد الزواج من فارس الذى تواجه من أجله تحديات بسبب ظروفه الماليه الصعبة والذى يقوم بدوره هانى عادل وصديق العمر لأخوها حسين الذى يقوم بدوره أحمد صفوت العائد من الخارج بعد غياب 3 سنوات أما مى سليم تقوم بدور زوجته التى تعانى من غياب زوجها وحبه لغيرها وهى إنجى المقدم ،قصة وسيناريو وحوار محمد رفعت وإخراج عطية امين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا