القبض على 9 من ذوى الإعاقة لقطعهم طريق الكوبرى العلوى بشبين الكوم للمطالبة بالتعيين بالوظائف الحكومية

ألقت قوات الأمن بالمنوفية القبض على 9 أشخاص من ذوى الإعاقة “صم وبكم” قطعوا الطرق أمام الكوبرى العلوى بشبين الكوم وأمام البنك الأهلى بشارع المحافظة بعد تظاهرة لهم للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الحكومية بالنسبة المقررة لهم قانونًا.

تلقى اللواء سعيد ـبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمد الضبع معاون مباحث شبين الكوم يفيد بتجمع نحو 40 شخص من من ذوى الإحتياجات الخاصة “الصم والبكم” أمام ديوان عام محافظة المنوفية للمطالبة بالتعيين وقيامهم بعد ذلك بقطع الطريق أمام الكوبرى العلوى بشبين الكوم والطريق المؤدى للمحافظة.

وأدى قطعهم للطريق لنشوب مشاجرات مع المارة والأهالى، وعلى الفور انتلقت قوات الأمن لمكان قطع الطريق وألقت القبض على 9 منهم وجارى فصحهم وتحرير محضر بالواقعة .