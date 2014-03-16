وزير الزراعة : تطوير مرسى شلاتين خلال ستة أشهر بتكلفة 2.5 مليون جنيهًا

أمر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، بتطوير مرسي شلاتين بتكلفة تصل الى 2.5 مليون جنيه، وانشاء مبنى لاستقبال الأسماك، ومبنى ادارى ومسجد ونقطة حراسة ومصنع للثلج وثلاجة سعتها 8 طن، بالاضافة الى مولد للكهرباء وسقالة ومخازن للصيادين ولانش مراقبة،على ان يكون التنفيذ خلال 6 أشهر.

جاء ذلك فى أخر أيام زيارته الى منطقة حلايب وشلاتين، والتى استغرقت ثلاثة أيام، تفقد خلالها مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، حيث كلف رئيس مركز بحوث الصحراء بتطوير محطة بحوث الصحراء بشلاتين، وتوفير مبلغ 2 مليون جنيه لإستكمال تطويره.

وطالب أبوحديد أهالى شلاتين بالحفاظ على الثروة والموارد السمكية فى المنطقة، باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومى للبلاد، وأمر بتسليم 30 مركب شراعي للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بشلاتين، وتجديد 52 رخصة صيد لا يسمح بالتنازل عنها لأى شخص.

كما كلف الوزير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بإنشاء فرع للبنك بالشلاتين، وتوفير مندوبين له بمنطقة دربة وحلايب، وذلك لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوفير القروض اللازمة لذلك.

وأمر ابوحديد بتطوير الحجر البيطرى بشلاتين بمبلغ 10 مليون جنيه، ومنح 200 بطارية دواجن لأهالى شلاتين، و55 لأهالى وادى امبارك، بالاضافة الى تحسين الآبار الموجودة بالمنطقة وعمل تطهير ومحطات لرفع المياه بها، وعمل 6 آبار جديدة بالمنطقة، والبدء الفورى فى انشاء محجر للجمال والأبقار والأغنام على منفذ رأس حدربة الحدودى ، لاستيراد الجمال ومنع التهريب.

وتفقد ابوحديد معهد بحوث صحة الحيوان بشلاتين، وطلب مقابلة رئيس المعهد لوضع خطة عاجلة لتطوير المعهد واستغلال الاجهزة الحديثة الموجودة به، ونقله من حالته المتردية الى معهد يليق بخدمة أهالى منطقة شلاتين.

كما أكد وزير الزراعة على ضرورة فتح ثلاثة منافذ بالقاهرة والاسكندرية والغردقة لتوزيع المنتجات التى تنتجها منطقة شلاتين.