غدًا.. وصول جثمان الصياد المقتول بالسعودية

قال بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس أن أزمة جثمان الصياد ” محمد أسماعيل حسن زير ” الذى لقي مصرعه بالسعودية بطلق ناري أثناء مطاردة قوات حرس الحدود السعودية لمركب مصري أثناء دخولها المياه الإقليمية بشكل خاطئ سوف تصل غدًا الإثنين إلى مطار على متن الرحلة رقم 301 .

وأضاف شيخ الصيادين أن وزير الزراعة أناب رئيس هيئة الثروة السمكية ليكون معه ” شيخ الصايدين “فى استقبال جثمان الصياد غدًا بمطار القاهرة .

وتابع أن الريس والمكانيكي التابعين لمركب ” الكعبة الشريفة ” المحتجزة بالسعودية حصلوا على حبس شهرين تنتهي فى 21 أبريل القادم للصيد بالمياه الإقليمية السعودية دون تصاريح، موضحًا أن الصيادين المحتجزين الباقين ويقترب عددهم لـ 50 على متن المركب بركة الحج رشاد علوش انتهت وجميع الإجراءات فى المرحلة النهائية وسوف يتم الإفراج عنهم خلال الساعات القادمة .