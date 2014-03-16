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معلمون بإحدى مدارس كفر الشيخ يضربون عن العمل بعد تعدي الأهالي عليهم

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معلمون بإحدى مدارس كفر الشيخ يضربون عن العمل بعد تعدي الأهالي عليهم معلمون بإحدى مدارس كفر الشيخ يضربون عن العمل بعد تعدي الأهالي عليهم

أرشيفية

أخرج عدد من المدرسين والمدرسات بمدرسة الصافية الإعدادية المشتركة الطلاب والطالبات من الفصول بسبب التعدي عليهم وضربهم  بالشوم والعصي من قبل بعض أهالي القرية لقيام المدرسين بالتحفظ على  بعض الصبية من أبناء القرية لقيامهم بمعاكسة طالبات المدرسة.

اضطر مدرسو المدرسة لاحتجازهم  داخل المدرسة، ما أدى إلى غضب ذويهم وقامو بمهاجمة المدرسة، ورشقوها بالحجارة وقاموا بالتعدي على المدرسين بالضرب ، وتمكنوا من تحرير الصبيه المحتجزين، ما أغضب المدرسين، فأخرجوا الطلاب والطالبات من الفصول وامتنعوا عن التدريس، وانتقل رجال الشرطة إلى المدرسة إلا أن أهالي الصبيه تعدوا على أحد الخفراء وحاول رجال الشرطه إقناع المدرسين دخول الفصول  دون جدوى.

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