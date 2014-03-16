تقديم موعد الموسم السينمائى الصيفى بسبب انتخابات الرئاسة‎

قرر منتجو الأفلام تقديم الموسم الصيفى بنهاية شهر مارس الجاري ، وذلك نظراً لموعد الإنتخابات الرئاسية فى نهاية شهر إبريل المقبل.

يذكر ان الأفلام هي فيلم “فتاة المصنع” إخراج محمد خان يعرض يوم 19 مارس بطولة ياسمين رئيس وهانى عادل ، فيلم “مغامرة سالم” أبو أخته إخراج محمد حمدى يعرض 14 إبريل بطولة حورية فرغلى ومحمد رجب ، فيلم “حلاوة روح “إخراج سامح عبد العزيز يعرض 8 إبريل بطولة هيفاء وهبى وباسم سمرة ، فيلم “فرد امن” إخراج إسماعيل فاروق يعرض 20 إبريل بطولة محمد رمضان وراندا البحيرى ، فيلم “المعديه” إخراج عطيه أمين يعرض الأربعاء القادم بطولة درة وهانى عادل.