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تقديم موعد الموسم السينمائى الصيفى بسبب انتخابات الرئاسة‎

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تقديم موعد الموسم السينمائى الصيفى بسبب انتخابات الرئاسة‎ تقديم موعد الموسم السينمائى الصيفى بسبب انتخابات الرئاسة‎

السينما المصرية

 

قرر منتجو الأفلام تقديم الموسم الصيفى بنهاية شهر مارس الجاري ، وذلك نظراً لموعد الإنتخابات الرئاسية فى نهاية شهر إبريل المقبل.

يذكر ان الأفلام هي فيلم “فتاة المصنع” إخراج محمد خان يعرض يوم 19 مارس بطولة ياسمين رئيس وهانى عادل ، فيلم “مغامرة سالم” أبو أخته إخراج محمد حمدى يعرض 14 إبريل بطولة حورية فرغلى ومحمد رجب ، فيلم “حلاوة روح “إخراج سامح عبد العزيز يعرض 8 إبريل بطولة هيفاء وهبى وباسم سمرة ، فيلم “فرد امن” إخراج إسماعيل فاروق يعرض 20 إبريل بطولة محمد رمضان وراندا البحيرى ، فيلم “المعديه” إخراج عطيه أمين يعرض الأربعاء القادم بطولة درة وهانى عادل.

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