مقاول يُلقى طفلته من الطابق الـ 11 بغرب الإسكندرية

قام مقاول بإلقاء طفلته “عام ونصف” من نافذة المنزل بالطابق الـ 11 لتلقى مصرعها على الفور، إثر مشادة مع والدتها.

تلقى قسم شرطة مينا البصل إخطارًا من المستشفى العام بوصول الطفلة “فريدة أ ح”، البالغة من العمر عام ونصف، مقيمة 127 شارع الأمان، بدائرة القسم متوفيه.

وبسؤال والدتها المدعوة “أمل م ع – 34 سنة – موظفة”، مقيمة بذات العنوان، وقررت بحدوث مشادة كلامية بينها وزوجها المدعو “أحمد ح ش -41 سنة – مقاول”، بسبب وجود خلافات زوجية.

وأضافت الزوجة فى التحقيقات إن زوجها قام بالتعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها بكدمات بالوجه ونزيف بالأنف، ثم قام بإلقاء طفلتهما من نافذة الشقة سكنهما بالطابق الحادى عشر بالطريق العام مما أدى لوفاتها .

وبمواجهته أنكر، وأضاف بسقوط كريمته من يده أثناء وقوفه أمام النافذة دون قصد منه.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.