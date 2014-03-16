الإبراهيمي يصل طهران لبحث حل الأزمة السورية

وصل مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا الأخضر الإبراهيمي إلى طهران فى زيارة لإيران يلتقى خلالها مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث تطورات الأزمة السورية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن زيارة الابراهيمي بمثابة مؤشر على أهمية الدور الإيراني في حل الأزمة رغم معارضة دول غربية لمشاركة طهران في مؤتمر جنيف.

وفى سياق متصل ، قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني- ” إن الأخضر الإبراهيمي أعرب عن رغبته فى زيارة إيران بغية إجراء مشاورات حول الأزمة السورية” ، موضحًا أنه وجه إليه دعوة لزيارة طهران.

وأشار إلى المحادثات البناءة والإيجابية التي جرت مع الإبراهيمي سابقًا حول سوريا كما ستكون هذه المحادثات أيضًا ، مضيفًا أن هناك بعض دول الجوار رفضت استقبال الابراهيمي إلا ان أبواب ايران مفتوحة أمامه دومًا.

ومن المقرر – حسب الوكالة الإيرانية – أن تستمر زيارة الإبراهيمي لطهران ثلاثة أيام سيجري فيها مشاورات مع المسئولين الإيرانيين بمن فيهم وزير الخارجية.

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