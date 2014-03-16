سيف بن زايد يوجه بتحريك فريق الإنقاذ إلى الفجيرة

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتحريك فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى إمارة الفجيرة لتقديم أعمال الدعم والإسناد للقيادة العامة للدفاع المدني بالإمارة، والساحل الشرقي في ظل المتغيرات المناخية الحالية في الدولة نتيجة المنخفض الجوي؛ والذي تسبب في سقوط الأمطار بكميات غزيرة على مناطق متفرقة في الدولة؛ أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في المناطق السكنية ما أدى إلى تضرر في الممتلكات السكنية والخاصة والسيارات وغيرها من أضرار.

وصرح المقدم محمد الأنصاري، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، بأن الفريق تحرك بقوة قوامها 110 أشخاص؛ و15 آلية وغرفة عمليات متحركة و15 طناً من المعدات وتجهيزات مختصة بالبحث والإنقاذ إلى إمارة الفجيرة؛ والتمركز فيها بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، موضحاً أن المهمة نفذت تحت إشراف ومتابعة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي.

وأضاف: سيبقى الفريق في الفجيرة إلى حين تحسن الأحوال الجوية، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن؛ لافتاً إلى أنه تم إجراء مسح ميداني شامل لتقييم المخاطر وتحديد سبل المعالجة.

من ناحية أخرى ناشدت إدارة الإعلام الأمني، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المواطنين والمقيمين من هواة الرحلات البرية إلى ضرورة مراقبة تغيرات الطقس قبل القيام بأية رحلة؛ خصوصاً للمتجهين إلى المناطق الشرقية والجنوبية، حيث يتوجب عليهم عدم الاقتراب من مناطق تجمع مياه الأمطار وتفادي الدخول في أماكن جريان الأودية، والابتعاد عن قنوات المياه الطبيعية، والمناطق المغمورة بالمياه تعزيزاً لسلامتهم.

>

> ودعت إلى اتباع إرشادات السلامة في حال القيام بالرحلات البرية، أو التخييم من خلال عدة أمور يجب أخذها بالحسبان، من بينها الابتعاد عن البقاء في مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار أو وجود تحذيرات عن سيول، وعدم المجازفة في اجتياز الأودية أثناء جريانها، وإبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات والابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية، وفي حالة احتمالية وجود صواعق يجب الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الراديو أو الهاتف المتحرك في المناطق المكشوفة .

وطالبت قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات القانونية المقررة على الطرق، وترك مسافة كافية بين المركبات وربط حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة والالتزام بخط السير؛ وعدم التجاوز بصورة خاطئة.

وأكدت ضرورة إجراء الفحص الجيد للمركبات، خصوصاً الإطارات والفرامل ومساحات الزجاج الأمامية والخلفية وتغيير زيت المحرك؛ واستبدال فلاتر الهواء وغيرها من الأجزاء التي تتطلب تغييراً أو صيانة لتجنب الأعطال والحوادث التي تحدث بالمركبات، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة واتباع جميع الاشتراطات الوقائية.

>