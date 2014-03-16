الأجهزة التنفيذية لدار السلام تبدأ فى تنفيذ إزالة المبانى المخالفة خلف المحكمة الدستورية

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة فى تنفيذ الإزالات المخالفة من العمارات الشاهقة المقامة على أراضى الدولة من قبل المعتدين بمنطقة كورنيش المعادى خلف المحكمة الدستورية، والتى يصل عدد العمارات المخالفة إلى أكثر من 30 عمارة مخالفة وغير حاصلة على التراخيص من الأحياء التابعة لها فضلا عن أنها غير آمنة للسكن.

وقامت الأجهزة بزرع كميات كبيرة من الديناميت أسفل أعمدة الخرسانة للعمل على تفجير المبنى كاملا وهبوط الأدوار العليا كاملة مرة واحدة، فضلا عن استخدام اللودارات والمعدات الثقيلة التابعة للأحياء فى تكسير وتحطيم الطبقة الأسمنتية الخرسانية بالكامل حتى سطح الأرض.