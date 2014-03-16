أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأجهزة التنفيذية لدار السلام تبدأ فى تنفيذ إزالة المبانى المخالفة خلف المحكمة الدستورية

Google+ Print
الأجهزة التنفيذية لدار السلام تبدأ فى تنفيذ إزالة المبانى المخالفة خلف المحكمة الدستورية الأجهزة التنفيذية لدار السلام تبدأ فى تنفيذ إزالة المبانى المخالفة خلف المحكمة الدستورية

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة فى تنفيذ الإزالات المخالفة من العمارات الشاهقة المقامة على أراضى الدولة من قبل المعتدين بمنطقة كورنيش المعادى خلف المحكمة الدستورية، والتى يصل عدد العمارات المخالفة إلى أكثر من 30 عمارة مخالفة وغير حاصلة على التراخيص من الأحياء التابعة لها فضلا عن أنها غير آمنة للسكن.

وقامت الأجهزة بزرع كميات كبيرة من الديناميت أسفل أعمدة الخرسانة للعمل على تفجير المبنى كاملا وهبوط الأدوار العليا كاملة مرة واحدة، فضلا عن استخدام اللودارات والمعدات الثقيلة التابعة للأحياء فى تكسير وتحطيم الطبقة الأسمنتية الخرسانية بالكامل حتى سطح الأرض.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365