انتظام حركة المرور بـ"دائرى المريوطية" بعد إزالة حطام حادث تصادم سيارة

عادت الحركة المرورية بالطريق الدائرى فى نزلة المريوطية، بعد إزالة حطام سيارة ملاكى اصطدمت بالسور الخرسانى للطريق.

وكان الحادث قد تسبب فى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات القادمة من ميدان لبنان، وتم سحب السيارة بواسطة أوناش تابعة للادارة، فيما يشهد الطريق الآن حالة من الانتظام المرورى.

وفى سياق متصل انتشر رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة بناء على تعليمات من اللواء مصطفى درويش، مدير الإدارة بعدد من شوارع ومحاور المحافظة لاستكمال الحملات المرورية لرصد العديد من المخالفات المرورية، منها بميدان الجيزة وشارع الهرم وفيصل وميدان سفنكس والمهندسين والجلاء وشارع التحرير وميدان الدقى وأعلى محور 26 يوليو.

وأكد المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للمرور، أن رجال المرور متواجدون منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد بجميع الميادين لرصد المخالفات التى تعددت خلال الفترة الماضية، والتى تنوعت ما بين السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، وتم عمل محاضر للعديد من الدراجات النارية والسيارات التى تسير بدون توافر شروط التراخيص، بالإضافة إلى ضبط عدد من التكاتك.

وأشار العميد سيد عثمان، مدير الإعلام بالإدارة العامة للمرور، إلى أن اللواء حسن البرديسى، مدير المرور، شدد على التواجد المرورى المكثف بعدد من محاور وشوارع العاصمة اليوم للعمل على تسيير حركة المرور، وكذلك استكمال الحملات المرورية التى تشنها الإدارة، والتى يبلغ عددها 30 حملة على مدار اليوم، لاستهداف ضبط الدراجات النارية والسيارات المخالفة بميدان التحرير وميدان روكسى ورابعة العدوية وميدان الأوبرا وميدان عبد المنعم رياض وشوارع رمسيس والعباسية ومحور النصر وعباس العقاد.