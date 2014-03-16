نماذج الإمتحانات للصف الـ 12 للعام الدراسي 2013/2014
حرصا من " البيان الالكتروني " على أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة ومساعدتهم في تحصيلهم الدراسي ، نقدم لهم نماذج تدريبية على الامتحانات ، بالإضافة إلى جداول الامتحانات والإرشادات الخاصة التي تأمل وزارة التربية والتعليم مراعاتها والإلتزام بها .
مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح في دراستهم.
إرشادات لطلبة الصف 12
قرار تنظيم مواعيد امتحانات الفصول الدراسية الثلاث
جدول امتحان القسم العلمي
>جدول امتحان القسم الأدبي
نماذج تدريبية لطلبة القسم العلمي
- نموذج مادة التربية الإسلامية
>نماذج تدريبية لطلبة القسم الأدبي
- نموذج مادة التربية الإسلامية
ملاحظة : النماذج المنشورة هي للمواد المقررة في جدول الإمتحانات لهذا الأسبوع ، اما بقية النماذج فسوف يتم نشرها مطلع الأسبوع القادم