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نماذج الإمتحانات للصف الـ 12 للعام الدراسي 2013/2014

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حرصا من " البيان الالكتروني " على أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة ومساعدتهم في تحصيلهم الدراسي ، نقدم لهم نماذج تدريبية على الامتحانات ، بالإضافة إلى جداول الامتحانات والإرشادات الخاصة التي تأمل وزارة التربية والتعليم مراعاتها والإلتزام بها .

مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح في دراستهم.

إرشادات لطلبة الصف  12

قرار تنظيم مواعيد امتحانات الفصول الدراسية الثلاث

جدول امتحان القسم العلمي


>جدول امتحان القسم الأدبي

نماذج تدريبية لطلبة القسم العلمي

- نموذج مادة التربية الإسلامية

- نموذج مادة الأحياء


>نماذج تدريبية لطلبة القسم الأدبي

- نموذج مادة التربية الإسلامية

- نموذج مادة الأحياء

- نموذج مادة التأريخ

- نموذج مادة الرياضيات

- نموذج مادة علم النفس

ملاحظة : النماذج المنشورة هي للمواد المقررة في جدول الإمتحانات لهذا الأسبوع ، اما بقية النماذج فسوف يتم نشرها مطلع الأسبوع القادم

 

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