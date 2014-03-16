بالصور: صابر يحتفل بعيده في the voice وشيرين تغيب!

يحرص القائمون على برنامج the voice بالإحتفال بأعياد المدربين في حال تامن تاريخ ميلادهم مع فترة عرض البرنامج، وصابر الرباعي الذي صودف عيد ميلاده في الثالث عشر من أذار/مارس احتفل القائمون في البرنامج في عيده بحضور كل من عاص الحلاني وكاظم الساهر وغياب شيرين عبد الوهاب.

قطع صابر كيك عيده الذيكتب عليها حرف "S" كبير والسعادة بدت عى وجهه، إلا أن السؤال الذي طرح نفسه هو غياب شيرين عن عيد ميلاد صابر!؟.

"سيدتي نت" علمت أن شيرين لم تحضر بسبب انشغالها بتحضير نفسها للحلقة المباشرة، وهي كانت لازالت تقوم بتصفيف شعرها وارتداء ثوبها، ما منعها من الإحتفال مع صابر بعيده.

وبعدها هنأته إيميه صياح مقدمة برنامج the voice بعيده باسمها واسم كل العاملين في البرنامج، وغنى له عاصي "سنة حلوة يا جميل".