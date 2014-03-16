مسؤولات سعوديات يُشدن بما حققته المرأة السعودية من إنجازات محلية وعالمية

أكدت نائب المحافظ المساعد للتدريب التقني والمهني للبنات شيخة بنت عبدالله آل ثنيان، أن المرأة السعودية لديها استيعاب تام لمستجدات ومتطلبات عصرها وفقا لما يلائم طبيعتها، ولا يتعارض مع الشرع. وقالت في تصريح بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" إن المرأة السعودية حققت العديد من المكاسب والإنجازات في فترة وجيزة وذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وأكدت أن المرأة السعودية تحرص في مثل هذا اليوم على أن تكون مشاركتها للمجتمع الدولي مثبتة بأعمالها وانجازاتها التي يحق لكل امرأة أن تفخر بها حيث كان لها الأثر الإيجابي على رفعة مكانة المرأة على المستويين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن الحكومة الرشيدة تعمل دائماً لمصلحة أفراد المجتمع والمرأة جزء مهم في ذلك المجتمع، واستطاعت الإسهام في بناء مجتمعها بفعالية، والمنافسة في المحافل العلمية، والدخول للمعترك السياسي الرسمي كعضو في مجلس الشورى وفي الخارجية. وقالت مساعد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة ابتسام محمد العليان: "إن اليوم العالمي للمرأة يعد فرصة متجددة لمراجعة ما قدمته المرأة السعودية من أعمال متميزة في مجال تطوير وتقدم الوطن، مضيفة "تشارك المرأة السعودية نساء العالم في هذه الاحتفالية بنجاحاتها وانجازاتها التي حققتها محليا ودوليا على المستوى العلمي والثقافي، مبرزة ما تمتلكه من طاقة وإبداع بفضل الله ثم بفضل دعم الحكومة الرشيدة".

وأفادت أن المرأة السعودية نالت التكريم من ولاة الأمر، نظير ما قدمت للعلم من نتائج وصلت أصداؤها إلى العالم، مبينة أن طموح المرأة لا يزال يتطلع إلى الارتقاء بمكانتها في مختلف المجالات وأن تحقق من خلالها الإنجازات المتميزة التي تسهم في رفعة الوطن.

وذكرت استشارية جراحة اللثة وزراعة الأسنان بمستشفى القوات المسلحة بالرياض الدكتورة أروى بنت علي السيد، أن المرأة السعودية وصلت مكانة مرموقة، وأثبتت وجودها وقدرتها الكبيرة في خدمة دينها ووطنها، ولها أن تفخر بأن مناسبة اليوم العالمي للمرأة يتعاقب وهي كل عام تحقق نقلة في حياتها من أجل أسرتها الصغيرة ووطنها الكبير.

وأفادت الدكتورة أروى التي كرمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، نظير جهودها العلمية، أن التطورات التي شهدتها المرأة باتجاه تمكينها من حقوقها التي شرعها الله واضحة للعيان في كل مجال، خاصة في هذا العهد المبارك، إذ إن الملك عبدالله نصير للمرأة بكل ما تحمل الكلمة من معاني الإنصاف والعدل والرحمة. ولفتت إلى أن كل المكتسبات التي تحققت للمرأة السعودية جاءت في إطار قيم الإسلام، والتقاليد العربية الأصيلة التي تصون المرأة، ولها دور في زيادة رفعتها واعتزازها بنفسها.