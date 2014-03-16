قيادات المرور في المملكة يجتمعون في استديو برنامج «صاحب قرار»

في أكبر حضور تلفزيوني لقيادات جهاز حكومي، يعرض برنامج "صاحب قرار" مساء اليوم الأحد لقاءً مروريًا متنوعًا مع أقطاب جهاز المرور في المملكة، اللواء عبدالرحمن المقبل مدير عام المرور في المملكة، واللواء وصل الله الحربي مدير مرور محافظة جدة والعقيد عبدالرحمن الشمبري مدير مرور المنطقة الشرقية والعقيد علي الدبيخي مدير مرور منطقة الرياض والعقيد سلمان الجميعي مدير مرور العاصمة المقدسة، الحوار، في مختلف الملفات والقضايا التي تتعلق بواقع المرور وقضاياه وارتباطه بحياة الناس والمجتمع والتنمية. وما يتم تداوله بشأن زيادة الحوادث بعد تشغيل نظام ساهر، وواقع الوفيات والأرقام والإحصائيات السنوية للمرور في المملكة. لمدير مرور محافظة جدة ايضاحا عن النقلة التي يشهدها المرور في جدة، وشراكتها في التخطيط، وفي الحوار تجربة مرور منطقة الشرقية ومبادرته في عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من المفحطين، وتجارب وملفات في مرور الرياض ومرور العاصمة المقدسة.. البرنامج سيُبث الليلة الساعة الحادية عشرة على القناة السعودية الأولى ويعاد الاثنين الساعة الثانية ظهرا.