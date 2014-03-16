إبراهيم الفيومى ردا على باسم يوسف: مشروع نهر الكونغو انطلق ولن يتوقف

وجه المهندس إبراهيم الفيومى رئيس مشروع تنمية إفريقيا ونهر الكونغو، رسالته لفريق عمل برنامج "البرنامج" لمقدمه الدكتور باسم يوسف، قائلاً: إن نهر الكونغو يضخ 42 ألف متر مكعب فى الثانية الواحدة، مما جعل ممر عذب داخل المحيط الأطلسى يبلغ طوله 137 كم، مضيفاً أن المشروع قطار انطلق ولن يقف.

وأضاف الفيومى خلال حلقة برنامج "باختصار" الذى يقدمه الدكتور معتز بالله عبد الفتاح على قناة المحور، أنه تم الانتهاء من 400 خريطة تنفيذية لمسارات الربط قام بها الدكتور عبد الخالق الشناوى، الخبير الدولى بالموارد المائية وتصميمات السدود بالأمم المتحدة، مضيفاً أن مشروع نهر الكونغو لا يهدف لتوصيل المياه لمصر فقط ولكن تنمية إفريقيا تعيد لمصر دورها القيادى وخلق فرص عمل مصرية داخل الكونغو.

وندد الفيومى بفكرة استخدام المياه الجوفية لعمل مشاريع تنموية داخل مصر، قائلاً: "المياه الجوفية ليست ملكنا فقط، ولكن ملك للأجيال القادمة، ويجب علينا عمل مشاريع تضمن حياة أفضل للأجيال القادمة وليست مشاريع تحيى جيلا وتقضى على الأجيال القادمة".