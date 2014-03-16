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برعاية الدولى للأزهر.. مؤتمر يناقش مستقبل مصر الحضارى والإستراتيجى

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برعاية الدولى للأزهر.. مؤتمر يناقش مستقبل مصر الحضارى والإستراتيجى برعاية الدولى للأزهر.. مؤتمر يناقش مستقبل مصر الحضارى والإستراتيجى

عقدت مجموعة حركات وجبهات الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية لقاء دوليا بالمركز العام الرئيسى بالقاهرة "فرع الدقى حضره خبراء اقتصاديون ومفكرون سياسيون ورجال أعمال خليج وعرب من 9دول على رأسها: تونس وسلطنة عمان واليمن والإمارات والكويت والمملكة العربية والسودان وليبيا والبحرين، وممثلون من مكاتب الاتحاد الدولية من كل من تونس ممثل المكتب العام للاتحاد والخبير الاقتصادى الدكتور نعمان الفقيه، ومن سلطنة عمان ممثل المكتب رجل الأعمال الدكتور نادر البروانى، ومن اليمن المهندس فزاع البنبانى".

كما حضر من دولة الإمارات المهندس القطيفى العبار، ومن الكويت "رجل الأعمال قرنى عزوز، ومن المملكة العربية السعودية المهندس أحمد بن عيسى النعيمى، ومن دولة السودان السفير قسم الله البشير الفاروق، ومن دولة ليبيا الدكتور فقيه المختار الصديقى، ومن البحرين المهندس راشد عادل المخلوفى، وذلك لمناقشة الرؤية المستقبلية لوضع على خريطة الاقتصاد الدولى وتقديم المقترحات والحلول "المتعلقة بمستقبل مصر" فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمصر، حيث أثنى القائمون على هذا المشروع من قيادات المكتب العام لشئون الاقتصاد بالاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية "على المشروع القومى لمستقبل مصر الحضارى والإستراتيجى".

من جهته أكد الدكتور مهندس عبد الله أحمد إبراهيم نائب رئيس الاتحاد لشئون التنظيم والإدارة أن المكتب العام لشئون الاقتصاد بالاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية سوف يقدم المشروع الأسبوع القادم، وسيرسل نسخة منه لرئاسة مجلس الوزراء، ونسخة للقوات المسلحة إضافة إلى نسخ أخرى للجهات السيادية بالدولة.

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