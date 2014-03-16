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الأمير سلمان يوجه بإلحاق الطلبة في الصين بالبعثة

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الأمير سلمان يوجه بإلحاق الطلبة في الصين بالبعثة الأمير سلمان يوجه بإلحاق الطلبة في الصين بالبعثة

    وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة زيارة سموه لجمهورية الصين الشعبية بإلحاق جميع الطلبة السعوديين في الصين الذين استوفوا شروط الدراسة على حسابهم الخاص بالبعثة.

صرح بذلك الملحق الثقافي للمملكة في جمهورية الصين الشعبية المكلف عثمان العبدالكريم، وقال: إن الطلبة والطالبات الذين شملهم التوجيه يدرسون في عدد من الجامعات والمعاهد الصينية في التخصصات الموصى بها في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بكين يحيى بن عبدالكريم الزيد ومنسوبو البعثة والطلاب السعوديون خالص الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على لفتته الكريمة، مؤكدين أن شباب هذا الوطن هم دائماً محل اهتمام ورعاية قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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