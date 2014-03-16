فعاليات «اضطرابات النوم» تشهد حضوراً مميزاً من عوائل العاصمة

دشن مركز اضطرابات النوم بمستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية بمركز صحارى التجاري فعاليات اليوم العالمي لاضطرابات النوم تحت شعار (العقل السليم في النوم السليم).

برعاية المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية الدكتور صالح عبد الله التميمي.

وضم المركز معرضاً خاصاً يحتوي على صور فوتوغرافية توضح اضطرابات النوم وعدد ساعات النوم المناسبة للأطفال والفرق بين النوم لدى الكبار والصغار بالاضافة إلى ركن مطويات واحتوى على 30 مطوية تم توزيعها على الزوار كما اشتملت الفعاليات على ركن خاص بالأجهزة المستخدمة في علاج اضطرابات النوم والأدوية الطبية لعلاج الحالات البسيطة من متلازمة توقف التنفس خلال النوم وضم المعرض كيفية دراسة النوم لدى الأطفال وركن الاستبيان الذي احتوى على 22 سؤالاً عن اضطرابات النوم لدى الأطفال الذين يعانون من الشخير وأخيرا ركن الطفل حيث تم من خلاله توزيع الهدايا على الأطفال.

من جانبه أكد الدكتور احمد العنزي نائب مدير مركز اضطرابات النوم بالمدينة بأن الفعالية تهدف إلى تعريف الآباء والأمهات بطريقة النوم السليم لدى الأطفال ومشاكل اضطرابات النوم التي يجهلها الآباء كذلك توضيح وسائل التشخيص والعلاج.