استعدادات لإطلاق مهرجان الورد الطائفي العاشر

اعتمد محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر تشكيل اللجنة التنفيذية لملتقى الطائف عاصمة المصايف العربية برئاسة أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج، واللجان المنظمة، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لفعاليات ملتقى الطائف عاصمة المصايف العربية 2014م والتي رأسها بحضور أمين الطائف، ومستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة زياد بن غضيف، ومدير عام التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور محمد الشمراني، وعضو اللجنة العليا للملتقى أحمد العبيكان، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالطائف عبدالله السواط، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية.

واستعرض الاجتماع الفعاليات التي نفذت خلال الشهرين الماضيين، والفعاليات المقبلة التي ستعكس ما تحتضنه الطائف من إمكانات سياحية رفيعة.. ومن بين الفعاليات المقامة برنامج "رحال" الذي يشرف عليه مجموعة من شباب الطائف، وعدد من ورش العمل، والندوات، والأمسيات القصصية والشعرية، ودورات رياضية.

وبحث الاجتماع الاستعدادات الجارية لإطلاق مهرجان الورد الطائفي العاشر للعام الحالي والذي سيكون أكثر شمولية في دورته الجديدة، وبه العديد من الفعاليات والبرامج الجديدة والمبتكرة، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من المنتجين والمزارعين والتجار، وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لأول مجلة الكترونية سيتم إصدارها خلال حفل تدشين الطائف عاصمة المصايف العربية وستتناول كل ماله علاقة بالفعاليات ويسلط الضوء على الطائف كمدينة سياحية متميزة منذ القدم، والمعالم الحضارية والأثرية والتاريخية.